La sua partita contro la Germania è durata solo 8 minuti. Poi il duro colpo subito da Kroos che lo ha costretto a uscire dal campo. Europeo finito per Pedri. Per il centrocampista classe 2002 oggi gli esami clinici nel ritiro della nazionale spagnola. Accertamenti che hanno confermato la diagonsi iniziale: distorsione laterale interna di grado 2 del ginocchio sinistro. Un mese di stop per il centrocampista, che rimarrà comunque in ritiro con i compagni fino al termine dell'avventura europea.