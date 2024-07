Missione compiuta dalla Nazionale di Southgate, che diventa la prima squadra in finale nella storia degli Europei nonostante fosse andata in svantaggio in tutte le partite dagli ottavi alla semifinale. Dalla scossa di Bellingham al 95' contro la Slovacchia all'ultimo jolly di Watkins, ecco i momenti chiave dell'Inghilterra

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT