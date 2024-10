Napoli-Lecce, in programma sabato 26 ottobre alle ore 15.00, apre la 9^giornata di Serie A. Possibili novità per gli azzurri, in particolare in attacco, con Ngonge e Neres pronti dal 1’ al posto di Politano e Kvaratskhelia. Torna tra i pali Meret dopo l’infortunio. In casa Lecce, Dorgu a sinistra al posto dello squalificato Gallo. In attacco, possibile ritorno da titolare per Banda

CONTE: "CHI HA VINTO SA COSA SERVE PER FARLO"