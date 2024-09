Il centrocampista della Roma trascina l'Italia al successo contro la Norvegia nel girone di qualificazione agli Europei U21 del 2025. La squadra di Nunziata mantiene il primo posto in classifica davanti all'Irlanda, che però ha una partita in meno. Le due formazioni si sfideranno martedì 15 ottobre nell'ultimo incontro di qualificazione degli azzurrini

NORVEGIA U21-ITALIA U21 0-3

10', 72', 80' Baldanzi

Norvegia (5-3-2): Tangvik; Lovik (87' Lovik), Hjelde, Mannseverk (46' Aasgaard), Ostrom, Edh; Jatta (63' Nordas), Hansen-Aaroen, Arnstad; Broholm (63' Orjasaeter), Mvuka Mugisha (87' Nypan). CT Jalland

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian (87' Savona), Bove, Ndour; Baldanzi (87' Ghilardi); Gnonto (87' Raimondo), F. Esposito (57' Pisilli). CT Nunziata

Ancora una vittoria per l'Italia dopo il 7-0 contro San Marino: gli azzurrini di Nunziata battono 3-0 la Norvegia con una tripletta di Baldanzi nel girone di qualificazione agli Europei U21 del 2025. Salgono così a 21 punti in classifica, a +4 sull'Irlanda (fermata sul pareggio dalla Lettonia) e a +6 sulla squadra di Jalland, che però ha una partita in meno. L'ultimo incontro dell'Italia sarà proprio contro l'Irlanda, in programma martedì 15 ottobre.