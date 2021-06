1/13

Basta un cartellino giallo per essere diffidati, con due scatta immediatamente la squalifica per la gara dopo. Questo è ciò che prevede il regolamento di Euro2020. Ovviamente, un giocatore ammonito alla prima partita non si porta dietro la diffida fino all’eventuale finale: le diffide “pendenti” vengono infatti cancellate una volta superati i quarti di finale, proprio per evitare che un giocatore si veda negata la finale per un eventuale cartellino in semifinale