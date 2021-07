Con la vittoria per 4-1 contro la Russia e il successo per 4-0 contro il Galles, la Danimarca è diventata la prima squadra nella storia degli Europei a segnare 4 reti in due partite consecutive nella competizione. I danesi hanno sin qui realizzato nove gol a EURO 2020, solo in una singola edizione tra Campionati Europei e Mondiali hanno fatto meglio: nella Coppa del Mondo 1986 (10 reti)