 Europei Under 21: l'ultima Italia a vincere quella di Gentile nel 2004 | Sky Sport
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Italia qualificata agli Europei U-21 2027: l'ultima a vincere quella di Gentile nel 2004

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L'Italia si è qualificata per gli Europei U21 del 2027: gli Azzurrini non salgono sul tetto d'Europa da più di vent'anni, quando arrivò il trionfo nel 2004. Ma chi c'era in quella squadra? Barzagli e Bovo centrali di difesa, De Rossi a guidare il centrocampo insieme a Donadel. Gilardino capocannoniere e miglior giocatore del torneo. Cinque di loro avrebbero vinto il Mondiale due anni dopo…

EURO UNDER 21: LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE

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