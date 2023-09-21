L'Italia si è qualificata per gli Europei U21 del 2027: gli Azzurrini non salgono sul tetto d'Europa da più di vent'anni, quando arrivò il trionfo nel 2004. Ma chi c'era in quella squadra? Barzagli e Bovo centrali di difesa, De Rossi a guidare il centrocampo insieme a Donadel. Gilardino capocannoniere e miglior giocatore del torneo. Cinque di loro avrebbero vinto il Mondiale due anni dopo…

EURO UNDER 21: LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE