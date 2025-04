Marcus Thuram segna al Tardini il gol del momentaneo 2-0 dell'Inter sul Parma ma è la fortuna più che la sua abilità a premiarlo, dato che tutto solo in area ha sbucciato la palla provocando un involontario pallonetto e beffando così anche il disperato tentativo di salvataggio di Almqvist. A rendere ancora più curiosa la situazione, lo scambio di sguardi tra l'attaccante e il padre Lilian in tribuna (grande ex gialloblù) che ha scosso la testa per l'errore

