Esordio vincente per la Nazionale di Foda che va in testa al gruppo C. Dopo il quarto d'ora arriva il vantaggio di Lainer (che festeggia con una maglia in dedica a Eriksen) su un bellissimo lancio di Sabitzer, ma Pandev pareggia per la Macedonia del Nord su un errore del portiere Bachmann. Al 78' è Gregoritsch, entrato nella ripresa, a trovare la rete (anche lui esulta omaggiando il danese) e riportare avanti l'Austria, prima del definitivo tris di Arnautovic

