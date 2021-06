Gara d'esordio anche per l'Austria che affronta la Macedonia del Nord. Entrambe le formazioni sono inserite nel gruppo C. Foda sceglie il 4-4-1-1, con Sabitzer alle spalle di Kalajdzic unica punta. Angelovski punta in avanti sulla coppia Pandev-Trajkovski. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Disponibile su Sky Go, anche in HD