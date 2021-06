L'identikit della Svizzera



La Nazionale allenata dall’ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic sarà una di quelle che punterà di più sull’organizzazione tattica per compensare i propri limiti di talento. Sistema basato su pressing a diverse altezze efficace soprattutto per gli standard del calcio per nazionali, e su una costruzione bassa paziente e razionale. Negli ultimi trenta metri le responsabilità offensive saranno sulle spalle del solito Xherdan Shaqiri.