Giornata d'esordio per Scozia e Repubblica Ceca, le altre due squadre inserite nel gruppo D insieme a Inghilterra e Croazia. Clarke si affida alla coppia d'attacco Dykes-Christie. Silhavy sceglie Schick come unica punta, supportato dal tridente Masopust, Darida, Jankto. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD