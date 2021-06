Esordio nel gruppo F per il Portogallo campione d'Europa, guidato dal suo capitano Cristiano Ronaldo. L'attaccante completa il tridente con Jota e Bernardo Silva, mentre Bruno Fernandes gioca più arretrato. Di fronte l'Ungheria allenata dal Ct italiano Rossi che si affida al 3-5-2: in avanti Sallai e Adam Szalai. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD