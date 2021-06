statistiche

La Croazia scenderà in campo oggi, in data 18 giugno, per la quarta volta in una grande kermesse internazionale. Bilancio di parità con 1 vittoria (4-0 sul Camerun nei gironi dei Mondiali 2014), 1 pareggio (0-0 contro il Giappone al Mondiale 2006, anche qui fase a gironi) ed 1 sconfitta (0-1 dalla Spagna, gironi agli Europei 2012).