Il gruppo D si conclude con la sfida tra Croazia e Scozia, a caccia di una vittoria per ottenere la qualificazione: un pari elimina entrambe. Dalic rilancia Brozovic dal 1', con Perisic e Vlasic a dare sostegno a Petkovic in attacco. Clarke col 3-5-2 e McTominay nel terzetto difensivo. In avanti spazio a Dykes e Adams. Quest'ultimo subito pericoloso in avvio, ma a sbloccare è Vlasic dopo il quarto d'ora. Diretta su Sky Sport 253. Disponibile su Sky Go, anche in HD

REP. CECA-INGHILTERRA LIVE