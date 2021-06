A San Pietroburgo la Finlandia cerca di strappare una storica qualificazione agli ottavi contro il Belgio che vuole il primo posto nel gruppo B. Kanerva conferma per 10/11 l'ultima formazione, con la coppia d'attacco nel 3-5-2 formata da Pukki e Pohjanpalo. Ampio turnover per Martinez, ma in avanti resta Lukaku il riferimento, con Eden Hazard e Doku ai lati. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD

