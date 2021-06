Gara decisiva per le sorti della Russia che vuole ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020 ma per farlo dovrà battere la Danimarca che comunque spera ancora di poter strappare il passaggio del turno. Cherchesov non rinuncia a Dzyuba in attacco. Il Ct danese Hjulmand con poulsen e Braithwaite. Diretta su Sky Sport 253 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

FINLANDIA-BELGIO LIVE