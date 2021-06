A Monaco di Baviera in palio l'accesso agli ottavi nel gruppo F: basta un punto ai tedeschi per qualificarsi, mentre l'Ungheria è obbligata a vincere. Löw perde l'infortunato Müller e lancia Sané, schierato nel tridente con Havertz e Gnabry. Intoccabile l'atalantino Gosens. Rossi risponde con la coppia Adam Szalai-Sallai, confermato Nego sulla destra. Diretta alle 21 su Sky Sport 253. Disponibile su Sky Go, anche in HD

