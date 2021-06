I numeri della Croazia

Croazia qualificata agli ottavi come seconda classificata del girone D, vinto con 7 punti dall’Inghilterra. Iniziato il cammino con la sconfitta 0-1 contro gli inglesi, la Croazia ha poi pareggiato 1-1 contro la Repubblica Ceca e vinto la gara di chiusura del girone, 3-1 in Scozia, arrivando a 4 punti come i cechi, ma con maggior numero di reti segnate (4 a 3), a parità di differenza reti (+1 ambedue). I giocatori impiegati dal CT Dalic nelle prime 3 gare di Euro 2020 sono stati 19, di cui 11 con 3 presenze su 3, mentre sempre in campo - 270’ - sono risultati soltanto in 3, Livakovic, Modric e Vida. La Croazia, che finora è rimasta nel Regno Unito, giocando 2 match a Glasgow ed 1 a Londra, si è riposata tra una gara e l’altra ben 12 giorni.