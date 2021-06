Superato il girone a punteggio pieno e senza aver subito gol, gli Azzurri sfidano l'Austria che ha chiuso il gruppo C alle spalle dell'Olanda. Verratti vince il ballottaggio con Locatelli e parte dal 1' nella mediana completata da Jorginho e Barella. Acerbi affianca Bonucci in difesa, a destra torna Di Lorenzo, con Spinazzola a sinistra. Tridente Berardi-Immobile-Insigne. L'Austria si affida ad Arnautovic. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD