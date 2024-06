La squadra di Deschamps fatica oltre il previsto per battere l'Austria nella prima gara di Euro 2024. La Francia fa la partita ma Baumgartner sfiora il vantaggio. Un autogol di Wober manda i Bleus in vantaggio prima della fine del primo tempo. Nella ripresa, Mbappé e Dembelé sfiorano il raddoppio, lo stesso neo attaccante del Real va ko per un colpo al naso ed è costretto a uscire. L'Austria prova il tutto per tutto ma non trova il pari

