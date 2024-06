Per il francese è stata confermata la rottura del naso ma non si sottoporrà al momento a intervento chirurgico. Ancora da chiarire i tempi di recupero: Mbappé vorrebbe giocare già venerdì contro l’Olanda, ma non si esclude che il ct Deschamps possa preservarlo fino agli ottavi

Frattura del naso confermata ma nessuna operazione al momento per Kylian Mbappé . È questo il responso medico dopo l'infortunio subito nella gara d'esordio della Francia a Euro 2024. Il capitano dei Bleu è stato vittima di un violento scontro con il difensore austriaco Kevin Danso all'86 minuto ed è stato trasportato all'ospedale universitario di Düsseldorf per gli accertamenti del caso che hanno confermato la rottura del setto nasale.

"Mbappé – si legge dal comunicato diffuso dalla squadra francese – si è rotto il naso durante la seconda frazione di Austria-Francia disputata questo lunedì a Düsseldorf ed è tornato nel ritiro della squadra francese. Il capitano della Francia è stato curato prima dallo staff medico e dal dottor Franck Le Gall, che gli hanno diagnosticato una frattura del naso. Mbappé verrà curato nei prossimi giorni, ma non verrà operato nell'immediato . Per lui verrà realizzata una maschera affinché il numero 10 della nazionale francese possa prepararsi al ritorno alle competizioni dopo un periodo dedicato alle cure ".

Come accennato prima, tutto è accaduto nei minuti finali del match della Francia contro l’Austria. Mbappé , su un cross dalla sinistra, è andato per staccare di testa ma ha colpito la spalla del possente difensore austriaco Danso . Il numero 10 è rimasto a terra con le mani sul volto sanguinante, con il portiere dell'Austria Pentz che ha subito richiamato l'attenzione dell'arbitro . Dopo diversi minuti di cure (alla fine saranno 9 i minuti di recupero concessi dall'arbitro), Mbappé si è arreso ed ha chiesto il cambio.

I tempi di recupero

Al momento difficile stabilirli, bisogan capire quanto sia lungo quel "periodo dedicato alle cure" indicato nel comunicato della federazione francese. Secondo quanto riporta Le Parisien, il desiderio di Mbappé sarebbe quello di giocare già il prossimo match contro l’Olanda, in programma venerdì alle ore 21:00. Tutto però dipenderà dall’evoluzione del suo infortunio, dal parere dello staff medico dei Blues e dalla decisione dell'allenatore Didier Deschamps. Il ct francese, visto che la vittoria contro l'Austria avvicina i Blues alla qualificazione agli ottavi, potrebbe anche decidere di preservare la sua stella per il prossimo match e, in caso di qualificazione aritmetica, anche per la terza gara del girone.