La Romania parte bene nel gruppo E, “favorita” dagli errori del portiere dell’Ucraina, Lunin, protagonista in negativo in occasione di due gol. Alla mezz’ora sbaglia il rinvio regalando palla a Man, che serve Stanciu per l’1-0. Nella ripresa papera sul tiro dalla distanza di Razvan Marin, prima che Dragus chiuda i conti con un tocco ravvicinato

