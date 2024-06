Sylvinho cambia qualcosa nella sua squadra: Abrashi gioca al posto di Asani mentre Broja sembra aver vinto il ballottaggio con Manaj pe ril ruolo di punta centrale. De La Fuente lascia a riposo tutti i titolarissimi. Spazio a Laporte per mettere minuti nelle gambe dopo l'infortunio. Chance anche per Ferran Torres e Oyarzabal. Morata a riposo, gioca Joselu. Diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

La Gara di Dusseldorf significa molto soprattutto per l'Albania che dopo il pareggio con la Croazia si gioca le chance di passaggio del turno contro una Spagna già sicura del primo posto nel gruppo B e che affronterà questo impegno, sì con la massima serietà, ma inevitabilmente con un ampio turnover che De La Fuente proporrà per far riposare chi ha giocato molto nelle prime due gare. Sarà l'occasione per rivedere in campo Laporte, reduce da un infortunio e che potrebbe tornare presto utile al Ct spagnolo per le sfide a eliminazione diretta. Cambierà qualcosa Sylvinho che riporta in campo Broja e propone Abrashi come trequartista. Diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD.