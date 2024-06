Spalletti cambia leggermente sistema di gioco e schiererà la Nazionale con un 4-1-4-1. In attacco Retegui prende il posto di Scamacca, gioca Darmian a sinistra, dentro Cristante. Dalic sceglie Kramaric come unica punta nella sua Croazia con Pasalic e Sucic alle spalle. Confermati Brozovic, Modric e Kovacic. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

A Lipsia è gara da dentro o fuori specialmente per la Croazia che ha bisogno dei tre punti per qualificarsi agli ottavi di finale. Punti di cui necessita anche l'Italia per evitare qualsiasi tipo di spiacevole sorpresa anche se agli Azzurri un pareggio potrebbe bastare per chiudere comunque il raggruppamento al secondo posto, anche in caso di successo dell'Albania sulla Spagna. Ma Spalletti non vuol certo sentire parlare di pareggio, l'Italia giocherà per cercare il bottino pieno contro una Croazia che forse ha concluso un ciclo che ha regalato a questa Nazionale tantissime soddisfazioni. Dalic punterà sullo zoccolo duro e sui suoi campioni veterani come Brozovic e Modric su tutti. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD.