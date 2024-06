La sconfitta contro la Spagna non complica più di tanto i piani della Nazionale di Spalletti, alla quale ora basterà pareggiare contro la Croazia per essere sicura di qualificarsi agli ottavi. Ma potrebbe bastare anche una sconfitta, anche se in quel caso bisognerebbe prima aspettare il risultato di Spagna-Albania e poi vedere come si piazzeranno le altre terze dei gironi

SPAGNA-ITALIA LIVE