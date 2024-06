Un'impresa che in Georgia ricorderanno a lungo. La squadra di Sagnol batte il Portogallo 2-0, chiude a quota 4 il gruppo F e si qualifica per la prima volta nella sua storia agli ottavi di un Europeo. Kvaratskhelia apre il match dopo soli 2'. Il Portogallo prova a rispondere ma non trova il pari. Nella ripresa, Mikautadze segna il raddoppio su rigore e mette in ghiaccio un risultato storico. Portogallo 1° nel girone davanti alla Turchia

TABELLONE - PAGELLE