Vittoria e qualificazione agli ottavi di finale per la Turchia di Vincenzo Montella, che batte in extremis la Repubblica Ceca e chiude seconda nel gruppo F. Gara subito in salita per i cechi a causa dell'espulsione di Barak al 20'. Nella ripresa Calhanoglu porta in vantaggio i suoi al 51', poi il pareggio di Soucek al 66'. Dopo minuti di forcing della squadra di Hasek, i turchi la chiudono al 94' con Tosun