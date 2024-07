Austria e Turchia chiudono il quadro degli ottavi di finale: Arnautovic titolare nell'attacco di Rangnick, dal 1' anche Posch. Montella è senza Calhanoglu, out per squalifica. In avanti Yildiz. Pronti e via segna subito Demiral dopo un minuto. Chi passa trova l'Olanda. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT