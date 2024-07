A Francoforte Portogallo e Slovenia si affrontano per la qualificazione ai quarti di finale degli Europei. Martinez riporta in campo i 'big': Leao torna nel tridente con Ronaldo e Bernardo Silva. Ipotesi della vigilia confermate anche per Kek con la solita coppia d'attacco Sesko-Sporar. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD