120 minuti lunghi, lunghissimi per Cristiano Ronaldo, protagonista al pari di Diogo Costa negli ottavi contro la Slovenia. Una serata per CR7 cominciata con lo 'sfottò' della maglia di Messi in tribuna, poi col rigore fallito e le lacrime. Alla fine ha avuto un'altra per riscattarsi dal dischetto e ha concluso col sorriso per la qualificazione

CR7 SBAGLIA IL RIGORE E SCOPPIA IN LACRIME. IL VIDEO