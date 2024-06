Dopo aver schierato una sorta di 'squadra B' contro l'Albania, De La Fuente riporta in campo tutti i titolari. Ci sarà Laporte in difesa, in avanti torna Morata con i due talenti terribili Yamal e Nico Williams. Sagnol si affida alla coppia Kvaratskhelia e Mikautadze. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD