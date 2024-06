La sfida a Colonia vale i quarti di finale contro la Germania. De La Fuente rilancia l'undici tipo dopo il turnover con l'Albania: riecco il tridente con Yamal e Williams insieme a Morata. Dentro i titolarissimi anche negli altri reparti. Sagnol cerca ancora un'impresa con Kvaratskhelia e lo scatenato Mikautadze. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD