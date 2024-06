La "perla" di Akaydin contro il Portogallo è stata solo l'ultima in ordine di tempo: Euro 2024 si sta distinguendo per gli autogol, già sei al termine della seconda giornata della manifestazione. Soltanto nel 2021 ce ne sono stati di più (11 alla fine). La competizione che ne ha raccolti di più invece è il Mondiale 2018 (12). Segno di una tendenza in forte crescita negli ultimi anni

