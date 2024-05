A distanza di tre anni dall'ultima presenza in Nazionale, Josip Ilicic figura tra i 30 pre-convocati del CT Matjaz Kek verso Euro 2024. Ex Atalanta, il 36enne sloveno si è ritrovato al Maribor dopo la delicata parentesi personale. Presenti le superstar Sesko e Oblak, loro come cinque 'italiani': Bijol e Lovric (Udinese), Stojanovic (Sampdoria), Kurtic (Sudtirol) e Mlakar (Pisa)

La rinascita di Josip Ilicic. C’è anche il nome del 36enne sloveno, oggi in forza al Maribor, tra i 30 pre-convocati del CT Matjaz Kek verso Euro 2024. Non può che essere una splendida sorpresa la presenza dell'ex Atalanta, assente in Nazionale da quasi tre anni (contro Cipro nel novembre 2021) quando giocava ancora in nerazzurro. Avrebbe lasciato l’Italia dopo dodici anni, un’avventura iniziata a Palermo e proseguita a Firenze prima degli anni d'oro a Bergamo con una delicata parentesi personale. L’addio risale all’ottobre 2022 quando si trasferì al Maribor, ritorno in Slovenia che gli ha permesso di ritrovare la forma migliore: dopo 14 presenze e due gol nella prima stagione, Ilicic è stato uno dei trascinatori della squadra mettendo insieme 9 reti e 12 assist nell'annata chiusa al 2° posto. Meritatissima la chiamata in Nazionale dove trova spazio nella top 10 all-time per gol segnati (16) e presenze (79). L’obiettivo è assicurarsi un posto nella lista definitiva per un gran finale agli Europei.