SPAGNA: alcuni giocatori vaccinati



La federcalcio spagnola aveva chiesto una corsia preferenziale per far vaccinare i giocatori, ma il Ministero della Salute l'ha negata. Gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi - compresi i calciatori - hanno però fatto il vaccino. Un'incongruenza che sta facendo discutere, specie dopo la positività di Busquets, che ha lasciato il ritiro. Test negativi per gli altri giocatori, che però per precauzione (si teme un possibile focolaio) non giocheranno l’amichevole in programma contro la Lituania (scenderà in campo l’Under21)