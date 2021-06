Giappone allenta restrizioni, ma non ancora a Tokyo

Il governo giapponese si appresta a sospendere lo stato definito di 'quasi emergenza' in tre prefetture del Paese, in linea con il calo delle infezioni da Covid e l'abbassamento del tasso di criticità delle strutture ospedaliere. Le restrizioni in Gunma, Ishikawa e Kumamoto, verranno rimosse a partire da lunedì, mentre si attende la prossima settimana per altre 5 prefetture, Saitama, Chiba, Kanagawa, Gifu e Mie, così come i 10 territori più colpiti - tra cui Tokyo e Osaka - dove è in vigore la versione completa dello stato di emergenza fino al 20 giugno