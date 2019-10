1/9 ©Getty

A distanza di qualche mese, ecco i dati ufficiali che confermano il grande successo del Mondiale femminile anche in tv: la Fifa ha diramato infatti i dati relativi all’audience, che parlano di un totale di 1,12 miliardi di spettatori che ha seguito in torneo in televisione, sulle piattaforme digitali o in luoghi pubblici