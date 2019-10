Juve-Fiorentina femminile 0-0, risultato Supercoppa Italiana in diretta LIVE

Juventus e Fiorentina si sfidano per il primo trofeo stagionale allo stadio Manuzzi di Cesena. Nella passata stagione a trionfare furono le viola. Cincotta scende in campo con il 4-4-1-1, con Thogersen unica punta. Guarino risponde con 4-3-3: Aluko e Cernoia agiscono ai lati di Girelli. La sfida è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A