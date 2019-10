Serie A femminile, le partite della 4^ giornata. Il posticipo Sky è Inter-Juventus

Il Milan, che con la Juventus condivide il promo posto, domenica farà il tifo per l’Inter di Attilio Sorbi, ma prima di mettersi sul divano a guardare la partita su Sky, le rossonere allenate da Maurizio Ganz dovranno avere la meglio su un Tavagnacco ancora a secco di vittorie in campionato.

Ad approfittare di un eventuale passo falso delle prime due della classe saranno Roma e Fiorentina.

Le giallorosse di Betty Bavagnoli, saranno impegnate sul campo del Verona, squadra giovane e piena di talento, a cui il mister Emiliano Bonazzoli sta provando a trasmettere la propria esperienza per raggiungere una tranquilla salvezza.

Sulla carta è più difficile l’impegno della Fiorentina in casa del Sassuolo di Piovani: le neroverdi delle ex Jacques e Zazzera proveranno a conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo quella di una settimana fa a Bergamo. Per le viola di Cincotta è fondamentale ritrovare brillantezza a dispetto dei tanti infortuni che hanno caratterizzato questo avvio di campionato (Mauro e Clelland su tutti).

Chiudono il quadro degli incontri due sfide fra 4 squadre che sperano di togliere lo zero dalla casella delle gare vinte dopo 3 turni.

L’Empoli ospita l’Orobica, due formazioni che, a dispetto della classifica, hanno sempre offerto buone prestazioni, ma con una classifica così deludente devono affrontare questa gara già come un impegno decisivo.

Lo stesso vale per Florentia Sangimignano e Pink Bari: in Toscana le padrone di casa di Michele Ardito dovranno dimostrare che, i grandi investimenti fatti in estate dal presidente Tommaso Becagli, rendono la Florentia una squadra accreditata per occupare ben altre posizioni in classifica.

Il calendario completo della 4^ giornata

Sabato 19 ottobre, ore 15

Milan-Tavagnacco

Empoli-Orobica Bergamo

Florentia-Pink Bari

Hellas Verona-Roma

Sassuolo-Fiorentina

Domenica 20 ottobre, ore 12.30 (diretta Sky Sport Serie A)

Inter-Juventus (telecronaca Gaia Brunelli e Martina Angelini)