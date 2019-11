Nel sabato della 7^ giornata della Serie A femminile, successo importante per il Milan. Il gruppo di Maurizio Ganz vince di misura in casa contro il Sassuolo nell'anticipo delle 12 e si porta momentaneamente in testa alla classifica. Al Vismara decide una rete di Sandra Zigic al 15' della ripresa. La rete della 31enne attaccante croata proietta le rossonere a 17 punti, uno in più della Juventus impegnata domenica sul campo della Roma (diretta alle 12:30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno).

Poker Fiorentina, colpo esterno dell'Inter

Nelle partite delle 14:30, spicca il 4-2 della Fiorentina, che supera l'Hellas Verona e raggiunge, almeno momentaneamente, la Juventus al secondo posto in classifica. Le viola rimangono in scia alla coppia di testa grazie alla ottima prestazione di Ilaria Mauro, autrice di una doppietta.

Successo importante anche per l'Inter di Attilio Sorbi, che vince 2-0 sul campo del Tavagnacco grazie ai gol di Terenzi e Marinelli. Terza vittoria in campionato per le nerazzurre, che salgono a 11 punti.

Vince anche la Pink Bari, che rimonta e supera 3-1 l'Orobica Bergamo, sempre più fanalino di coda.

Concludono il programma, nella giornata di domenica, Juventus-Roma (in programma alle 12:30, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno) e Empoli-Florentia San Gimignano (alle 14:30).

MILAN-SASSUOLO 1-0

60' Zigic

FIORENTINA-HELLAS VERONA 4-2

8' e 35' Mauro (F), Bonetti (F), 64' Glionna (V), 80' Pasini (V), 83' Parisi (F)

TAVAGNACCO-INTER 0-2

37' Terenzi, 56' Marinelli

OROBICA BERGAMO-PINK BARI 1-3

5' Zanoli (O), 15' e 41' Manno (P), 64' Soro (P)

LA CLASSIFICA

Milan 17, Juventus* 16, , Fiorentina 16, Roma* 12, Inter 11, Empoli 9, Florentia San Gimignano* 9 , Sassuolo 7, Pink Sport Bari 7, Hellas Verona 5, Tavagnacco 2, Orobica Bergamo 1

* una partita in meno