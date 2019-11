Serie A femminile, calendario e orari della 7^ giornata. Domenica Su Sky c'è Roma-Juventus

Sarà una partita fra due squadre deluse il big match di domenica 24 novembre fra Roma e Juventus (live dalle 12.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno). Le bianconere non hanno digerito il gol di Francesca Vitale subìto contro il Milan a trenta secondi dalla fine domenica scorsa, due punti persi che avrebbero significato una piccola fuga in classifica. Ancora peggio ha fatto la Roma, però, che è andata a perdere a sorpresa in casa della Florentia. La sconfitta ha interrotto una striscia di 4 vittorie consecutive per le giallorosse, ma soprattutto un successo in Toscana avrebbe portato le ragazze di Betty Bavagnoli a un solo punto dalla Juventus. Riproveranno domenica Bartoli e compagne ad avvicinarsi alla capolista, anche se per farlo dovranno battere le bianconere in una gara sulla carta equilibrata e spettacolare.

Proverà da lontano a mettere pressione alla Juventus anche il Milan, che invece è uscito con entusiasmo dal pareggio di Monza conquistato in extremis sette giorni fa. Sabato 23 novembre alle 12, al Centro Sportivo Vismara, arriva il Sassuolo, reduce dalla vittoria contro il Tavagnacco ma, soprattutto, con una giocatrice che proverà a regalare un dispiacere aquella che da sempre è la sua squadra del cuore. E’ Daniela Sabatino la grande ex della gara, per lei un’ottima stagione in rossonero (con 22 presenze e 17 gol in campionato) non è bastata per guadagnarsi la conferma. Scontato pensare che darà il massimo per far ricredere chi ha deciso di lasciarla andare.

Subito dopo scenderà in campo la Fiorentina, che dopo la vittoria di Bari proverà a riconfermarsi in casa contro il Verona, per poi iniziare a pensare alla sfida alla Juventus del 30 novembre. Vuole conferme anche l’Inter, sempre in cerca di un gioco convincente e soprattutto dei gol delle sue attaccanti, con la speranza di raggiungere al più presto una comoda posizione in classifica. Da osservare con attenzione anche la gara che chiuderà il 7° turno, il derby toscano Empoli-Florentia che è soprattutto la sfida fra le squadre rivelazione del campionato. Curioso come il cammino di entrambe le formazioni si sia svolto esattamente allo stesso modo: tre sconfitte nelle prime giornate e altrettante vittorie consecutive nelle ultime gare, quindi 9 punti a testa e nessun pareggio.

A prescindere dagli incroci di classifica, dagli obiettivi delle singole formazioni e dalla voglia di rivalsa di molte ex, le giocatrici di tutte le squadre si sono unite per lanciare un importante messaggio ai propri tifosi, attraverso l’hashtag #iotifopulito.

Il messaggio che deve arrivare ai fan proprio da parte delle loro calciatrici preferite è molto chiaro: nel calcio femminile non deve esserci spazio per gli insulti o per i cori contro le avversarie, l’unico tifo che da sempre accompagna questo movimento è quello a favore della propria squadra del cuore.

Il programma della 7^ giornata

Sabato 23 novembre

AC Milan-Sassuolo (ore 12)

Fiorentina Women’s-Hellas Verona (ore 14.30)

Orobica Bergamo-Pink Bari

Tavagnacco-Inter

Domenica 24 novembre

Roma-Juventus (ore 12.30 diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno)

Empoli Ladies-Florentia San Gimignano (ore 14.30)