Calcio femminile, sabato sera c'è il "Classico" Juve-Fiorentina. Live su Sky Sport

E’ strano definire come Classico una sfida giocata per la prima volta due stagioni fa. Ma Juventus-Fiorentina negli ultimi anni ha deciso 2 Scudetti, altrettante finali di Supercoppa e una di Coppa Italia: forse non sarà un classico, quindi, ma di certo è l’inizio di una rivalità sportiva importante.

Appena un mese fa la Juventus si è aggiudicata la Supercoppa contro le viola vincendo per 2-0 una finale con poca storia (in gol Girelli e Staskova), sabato a Vercelli la musica potrebbe cambiare, perché mister Cincotta potrà contare su una ritrovata Ilaria Mauro. Alle prese da mesi con fastidiosi problemi alla schiena, l’attaccante della Fiorentina ha ritrovato il gol sabato scorso, quando ha segnato una doppietta al Verona dimostrando di essere tornata a livelli importanti. Con lei anche Lisa De Vanna, che in Supercoppa giocò solo uno spezzone di gara per un leggero infortunio alla caviglia. Con la Fiorentina distante 3 punti e un Milan a meno 2 che aspetta solo un passo falso delle bianconere, la Juventus sa che una prestazione negativa potrebbe stravolgere la classifica.

Le rossonere in effetti ci sperano, anche se prima di guardare con interesse la sfida di sabato sera dovranno conquistare tre punti su un campo difficile, in casa della Florentia: da San Gimignano due settimana fa è tornata sconfitta la Roma e la squadra di Michele Ardito vuole confermarsi un’avversaria ostica per tutte le grandi.

Proprio la Roma dovrà riscattarsi dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa. Pesante non tanto per il risultato (4-0 per le bianconere), quanto per il crollo soprattutto psicologico avuto nel secondo tempo. Domenica (live su Sky Sport Serie A dalle 12.30) per farlo dovranno battere un Tavagnacco ancora a secco di vittorie in campionato, anche se Betty Bavagnoli dovrà fare a meno di Manuela Giugliano, che contro la Juventus ha riportato un leggero trauma distorsivo al ginocchio destro.

Chi è in forma e non vuole fermarsi è l’Inter, reduce da 7 punti nelle ultime 3 giornate. Sabato però le ragazze di Sorbi sono attese da una trasferta difficile in casa del Sassuolo, che una settimana fa contro il Milan ha perso di misura giocando un’ottima gara. Interessante la sfida fra Bari e Empoli, con le toscane imbattute da 4 partite, mentre la trasferta di Verona può essere già decisiva per l’Orobica, che ha conquistato un solo punto nelle prime 7 giornate.

Il programma dell'ottava giornata

Sabato 30 novembre



Sassuolo-Inter (ore 12)

Florentia San Gimignano-Milan (ore 14.30)

Hellas Verona-Orobica Bergamo

Pink Bari-Empoli Ladies

Juventus-Fiorentina Women (ore 20.45 Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A)





Domenica 1 dicembre

Roma-Tavagnacco (ore 12.30 diretta su Sky Sport Serie A)