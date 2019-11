La notizia, per una volta, non è l’esito degli esami comunque attesi di una calciatrice importante di una squadra importante della Serie A femminile, nello specifico il numero 10 della Roma Manuela Gugliano. Anche perché, per fortuna per lei, per Betty Bavagnoli e per la Ct dell’Italia Milena Bertolini, la talentuosa centrocampista giallorossa dovrà restare fuori per molto meno tempo rispetto a quanto si temeva dopo l’infortunio rimediato della sfida persa per 4-0 contro la Juventus. La diagnosi degli esami strumentali ai quali si è sottoposta parlano di un trauma distorsivo al ginocchio destro con distrazione di primo grado al collaterale mediale: tradotto, fuori 20 giorni.