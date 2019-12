Il calcio femminile italiano (e lo sport femminile in generale) fa un passo avanti nel futuro. Grazie a un emendamento alla Manovra finanziaria approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, infatti, le atlete si avvicinano sempre di più al professionismo. L’emendamento, che ha come prima firma quella del dem Tommaso Nannicini, prevede un esonero contributivo al 100 per cento per tre anni fino a un tetto di 8 mila euro per le società sportive che stipuleranno contratti di lavoro sportivo con le proprie atlete. Di fatto, da ora in avanti, le federazioni sportive non hanno più alibi dal punto di vista economico per equiparare le donne agli uomini.

Cosa succede ora?

Una volta che la Manovra (e con essa l'emendamento) diventerà legge, servirà un ulteriore passo. Quello delle Federazioni sportive (Figc, Federvolley e tutte le altre), che dovranno deliberare lo status giuridico per le loro tesserate.

Nannicini spiega l'emendamento

"La commissione bilancio del Senato ha approvato l'emendamento a mia prima firma sul passaggio al professionismo negli sport femminili. Sono molto soddisfatto, perché è un primo passo concreto per fare in modo che le atlete che dedicano la propria vita e il proprio lavoro allo sport abbiano le stesse tutele dei loro colleghi maschi", commenta Nannicini in un comunicato. Poi il senatore aggiunge: "Ringrazio l'Associazione Italiana Calciatori e Calciatrici e tutte le atlete dei diversi sport che si sono mobilitate per sostenere questo emendamento. Adesso la battaglia continua, perché l'emendamento prevede un incentivo per le società le cui federazioni decidono di passare al professionismo, attraverso uno sgravio contributivo per tre anni al 100% fino a un tetto di 8000 euro. Adesso dobbiamo fare in modo che questo incentivo si trasformi in scelte concrete con l'impegno di tutti". Il percorso non è finito, ma la strada verso il professionismo al femminile sembra aver preso la giusta direzione.