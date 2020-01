Serie A femminile, in campo per l'ultima gara del girone d’andata: su Sky Tavagnacco-Juve

In campo sabato 11 gennaio alle 15 l'Inter, che ospita la Florentia in una sfida fra due squadre alla ricerca di riscatto. Le nerazzurre sono reduci da tre sconfitte consecutive (quattro contando quella con il Milan in Coppa Italia) mentre le toscane, prima della sosta, hanno salutato a sorpresa il proprio tecnico Michele Ardito (esonerato a sorpresa), affidando la panchina a Stefano Carobbi, che lascia il ruolo di Direttore Tecnico per riprendere il posto in panchina già occupato la stagione scorsa. Ha detto addio alla Florentia Meagan Kelly, una partenza dolorosa visto che la giocatrice americana, tornata negli Usa per motivi personali, era la miglior marcatrice delle neroverdi con 7 gol fatti in 10 partite. Sabato in campo anche la Fiorentina in casa dell'Orobica. Le viola hanno chiuso il 2019 con la bella vittoria per 4-0 sull'Inter, mentre per le bergamasche, ultime in classifica, le speranze sono riposte nella nuova arrivata, l'attaccante inglese classe '95 Karin Muya, cresciuta nel Chelsea.