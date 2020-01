Bonfantini e Giugliano chiudono virtualmente la partita nei primi 10', nel secondo tempo Thomas firma il 3-0 finale. La squadra di Bavagnoli sale momentaneamente a -4 dalla Juventus capolista. Tavagnacco-Roma in diretta domenica alle 12:30 su Sky Sport

Pink Bari-Roma 0-3

5' Bonfantini, 10' Giugliano, 72' Thomas

Pink Bari (4-4-2): Myllyoja; Marrone, Culver, Di Bari, Capitanelli; Piro, Honkanen, Carp,Torres; Ketis, Zammit. All. Caricola



Roma (4-3-3): Ceasar; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Bernauer, Giugliano, Andressa; Bonfantini, Thomas, Serturini. All. Bavagnoli

La Roma vince 3-0 in casa della Pink Bari nell'ultima giornata del girone d'andata e si prende momentaneamente il secondo posto in classifica nella Serie A Femminile.

Le ragazze di Elisabetta Bavagnoli partono subito forte e passano già al 5', quando un tocco in area di rigore di Agnese Bonfantini sorprende il portiere di casa Myllyoja e sblocca il risultato. Le giallorosse chiudono virtualmente la gara al minuto 10, quando sale in cattedra Manuela Giugliano: conclusione dalla distanza imprendicile e 2-0 per la squadra ospite.

Un dominio pressoché incontrastato della Roma, che sfiora in più occasioni il terzo gol prima dell'intervallo. La prima azione pericolosa della Pink Bari arriva alla mezz'ora, quando Caesar è reattivo a respingere sugli sviluppi di una mischia in area di rigore. In chiusura di tempo, Serturini ci prova dal limite, senza successo.

E' solo questione di tempo per il terzo gol ospite, che arriva al 72', quando Lindsey Thomas mette in rete il tris giallorosso su cross di Thestrup.

Con questo successo, alla prima dopo la sosta natalizia, la Roma sale al secondo posto a 24 punti, quattro in meno rispetto alla Juventus prima forza del campionato, in attesa del risultato della Fiorentina, impegnata sul campo dell'Orobica.