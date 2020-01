Milan-Bari 6-3. Tripletta di Giacinti, le rossonere agganciano la Fiorentina al 2^ posto

MILAN-PINK BARI 6-3

1’ Giacinti (M), 17’ Torres (P), 50’ Giacinti (M), 53’ Heroum (M), 56’ Jane (M), 77’ Carp (P), 78’ Thorvaldsdottir (M), 82’ Giacinti (M), 88’ Manno (B)

Milan: Piazza; Heroum (70’ Tamborini), Vitale, Fusetti, Tucceri; Conc (76’ Carissimi), J.Refiloe (84’Capelli), Mauri; Bergamaschi, Bjorg; Giacinti. All. Maurizio Ganz

Pink Bari: Milloja; Novellino, Di Bari (80’Siro), Culuer; Capitanelli (68’ Manno), Torres, Zammit, Ketis, Marrone; Carp, Honkanen. All. Domenico Caricola

Il Milan vince 6-3 la gara con la Pink Bari, valida per la 9^ giornata di Serie A: aggancia così la Fiorentina a 29 punti in classifica e la affianca al secondo posto. Al Vismara la partita si sblocca dopo meno di un minuto con la solita Giacinti. Poco dopo il quarto d’ora le ospiti pareggiano il conto con Torres e mantengono un equilibrato 1-1 fino alla fine del primo tempo.

Nella ripresa le padrone di casa tornano in campo con più convinzione e nell’arco di sette minuti si portano sul 3-1. Al 50′ Giacinti firma una prodezza da 20 metri dopo aver dribblato due avversarie, e due minuti più tardi serve l’assist a Heroum, che di sinistro non sbaglia. Le ragazze di Ganz non si fermano e al 55’ sul tabellino si iscrive anche Refiloe. Le pugliesi non mollano e accorciano le distanze al 77’ con Carp, ma un minuto più tardi arriva la rete del 5-2 firmata dal neoacquisto Thorvaldsdottir. All’82’ il capitano del Milan mette a segno la tripletta personale e si conferma la peggiore avversaria per la Pink Bari, a cui ha rifilato ben 11 reti in campionato. A tre minuti dalla fine un rinvio impreciso di Piazza tra i pali favorisce il terzo gol delle ospiti, questa volta con Manno, ma il tempo finisce e le rossonere al triplice fischio festeggiano non soltanto i tre punti, ma una nuova posizione in classifica, che ora le vede seconde insieme alla Fiorentina, a +4 sulla Roma.

Ma per le rossonere è già ora di pensare al derby di domenica contro l'Inter: appuntamento dalle ore 12.30 live su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.