Milan-Pink Bari rinviata: troppa nebbia in Puglia, viaggio impossibile

La gara, valida per la 9^ giornata di Serie A, non sarà disputata come da calendario: la squadra pugliese infatti non ha potuto viaggiare alla volta di Milano a causa della troppa nebbia

Milan e Pink Bari non scenderanno in campo per la sfida valida per la 9^ giornata di Serie A femminile. La nebbia molto fitta che è si è addensata sul capoluogo pugliese infatti ha reso impossibile il viaggio per la squadra che quindi non ha potuto raggiungere Milano per la partita in programma alle 14:30. Nelle prossime ore si deciderà una data utile per il recupero della gara. Nel frattempo, le rossonere potrebbero essere sorpassate al secondo posto in classifica da Fiorentina e Roma qualora dovessero vincere le rispettive partite contro Empoli e Inter.

La nota ufficiale della FIGC

"Si comunica che la partita Milan-Pink Bari, in programma oggi alle 14.30 al Centro Sportivo Vismara di Milano, è stata rinviata a data da destinarsi. La Divisione Calcio Femminile ha infatti disposto il rinvio del match a causa della comprovata difficoltà (condizioni climatiche sfavorevoli all'aeroporto pugliese) della società ospite a raggiungere la sede di gara" si legge sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio.