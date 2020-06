Il consiglio federale della Figc ha votato all'unanimità l'assegnazione dello scudetto femminile alla Juventus. Le bianconere, al terzo titolo consecutivo, avevano 9 punti di vantaggio sulle inseguitrici dopo 16 giornate al momento della sospensione del torneo a causa dell'emergenza Covid-19. Figc: calciatrici professioniste dal 2022-23 CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Scudetto femminile 2019-2020 alla Juventus: lo ha deciso il consiglio federale della Figc votando all'unanimità. Il campionato di Serie A femminile era stato sospeso con le bianconere prime in classifica dopo 16 giornate e 9 punti di vantaggio su Fiorentina e Milan, che dovevano ancora recuperare lo scontro diretto. La Serie A femminile era stata sospesa lo scorso 11 marzo dopo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo in conseguenza delle misure per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19. Per la Juventus si tratta del terzo scudetto consecutivo dopo quelli conquistati nel 2018 e nel 2019. Nel palmares del club bianconero, fondato nel 2017, anche una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Il Consiglio Federale, stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo adottato nella scorsa riunione, ha deciso che accedono alle competizioni internazionali la Juventus e la Fiorentina e retrocedono le società Tavagnacco e Orobica. Sono invece promosse in Serie A Napoli e San Marino e retrocedono in Serie C Novese e Perugia.

Figc: calciatrici professioniste dal 2022-23 Le calciatrici italiane diventeranno professioniste a partirte dalla stagione 2022-2023: è quanto stabilisce il progetto di introduzione graduale del nuovo status, proposto dal presidente della Figc Gabriele Gravina e approvata all'unanimità dal consiglio della Federcalcio. Questo progetto è stato ritenuto il migliore per formalizzare "un passaggio divenuto ormai improcrastinabile sul tema della pari dignità, garantendo al tempo stesso un periodo adeguato per preparare il sistema, in attesa dei decreti attuativi anche su questo argomento che sta preparando il ministro per lo sport Spadafora nell'ambito della discussione della legge delega di riforma"